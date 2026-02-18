Perché non ci sarà Sanremo 2026 Carlo Conti spiega l’assenza di un ospite atteso

Carlo Conti ha annunciato che l’ospite molto atteso non parteciperà a Sanremo 2026, spiegando che la sua assenza deriva da impegni lavorativi improrogabili. La notizia ha sorpreso i fan, considerando l’entusiasmo che circolava intorno alla presenza di questa star. Conti ha anche rivelato che, nonostante gli sforzi per organizzare l’evento, alcune priorità professionali hanno impedito la sua partecipazione.

Negli ultimi giorni il clima attorno al prossimo Festival di Sanremo si è acceso per una vicenda che ha coinvolto due volti molto noti del piccolo schermo. Da una parte Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, dall'altra il protagonista di fiction di grande successo. Tutto è nato da alcune dichiarazioni dell'attore sulla sua mancata partecipazione all'evento, parole che hanno rapidamente alimentato dubbi e interpretazioni su una possibile esclusione. A far discutere è stato il racconto dell'attore, che ha spiegato di essere stato inizialmente contattato per prendere parte alla manifestazione, senza però ricevere ulteriori comunicazioni.

