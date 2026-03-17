Il capogruppo di Gioia Futura ha annunciato che l’opposizione non parteciperà al tavolo sui conti comunali di Gioia Sannitica finché non verranno chiariti alcuni aspetti relativi ai bilanci 2023-2025. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, in cui si sottolinea la volontà di attendere ulteriori dettagli prima di sedersi al tavolo di confronto.

In vista delle prossime amministrative di maggio prossimo la lista UniAmo Gioia, maggioranza in carica nel Comune di Gioia Sannitica, orfana del Sindaco Giuseppe Gaetano, morto qualche mese fa, aveva invitato il leader di minoranza Prof. Michelangelo Raccio con busta recapitata nella sua cassetta postale, in qualità di capogruppo di Gioia Futura, ad una riunione indetta per il 10 marzo dal gruppo politico-amministrativo UniAmo Gioia per trovare una quadra alla difficile situazione amministrativa che ha condotto il Comune ad un disavanzo 8.100.000 euro. L’ultimo conto consuntivo approvato dal Consiglio Comunale, nel giugno 2025, infatti, riguarda l’anno 2022 e riporta un disavanzo di amministrazione di 8. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Gioia Sannitica, il leader dell’opposizione Raccio rifiuta il tavolo sui conti comunali

Articoli correlati

Gioia Sannitica: il 31 gennaio si inaugura l’installazione “LAVATOI”Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Summer Laboratory, il 31 gennaio le installazioni luminose a Gioia SanniticaDecine di studenti internazionali e un intero territorio trasformato in un laboratorio di identità, memoria e progetto: è il bilancio del Summer...

Altri aggiornamenti su Gioia Sannitica

Gioia Sannitica, chef 53enne scomparso da domenica: ricerche con elicotteroUn'intera comunità trattiene il fiato. Da domenica 15, non si hanno più notizie di Massimiliano Ferraiuolo, 53 anni, scomparso dalla frazione Calvisi di Gioia Sannitica. Massimiliano, è uno chef ... ilmattino.it

Scomparso da due giorni Massimiliano Ferraiuolo, di Gioia Sannitica: ricerche in corso anche col soccorso alpinoÈ scomparso da due giorni Massimiliano Ferraiuolo, 53 anni, di Gioia Sannitica. Il Comune del Casertano ed i familiari hanno lanciato un appello per ritrovarlo. L'uomo è scomparso ieri, domenica 15 ... fanpage.it