Inter Juventus aria di derby d’Italia anche nel calciomercato | i bianconeri si inseriscono per Celik!
Lorenzo Celik, terzino turco del Lille, è finito nel mirino della Juventus, che ha deciso di inserirsi nella trattativa per rafforzare la fascia destra. La società bianconera ha chiesto informazioni approfondite sulla disponibilità del giocatore, puntando a anticipare l’Inter, che da settimane monitora la stessa pedina. La novità emerge a poche ore dal derby d’Italia, in un clima di tensione che coinvolge anche il mercato.
Inter News 24 Inter Juventus, a poche ore dal derby d’Italia, si respira la stessa aria di rivalità anche sul fronte mercato con i bianconeri interessati a Celik. Mentre il Derby d’Italia infiamma il campo, l’ Inter si trova a fronteggiare una rivalità che va oltre il rettangolo verde: la Juventus ha accelerato la sua corsa per Zeki Celik, terzino destro della Roma, un obiettivo che i nerazzurri avevano puntato per rinforzare la propria fascia destra. Dopo settimane di trattative con la Roma e una serie di manovre di mercato, la Vecchia Signora è riuscita a inserirsi con prepotenza nella corsa per il giocatore turco, lasciando l’ Inter a dover affrontare una concorrenza più agguerrita del previsto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Juve, i bianconeri si inseriscono per Zirkzee: è sfida alla Roma?
La Juventus ha manifestato interesse per Joshua Zirkzee come possibile rinforzo offensivo, entrando in competizione con la Roma.
Calciomercato Torino, i granata si inseriscono per Marianucci! Obiettivo anche della Cremonese: le ultimissime
Il Torino ha manifestato interesse per Marianucci, entrando ufficialmente nella corsa al difensore.
