Lorenzo Celik, terzino turco del Lille, è finito nel mirino della Juventus, che ha deciso di inserirsi nella trattativa per rafforzare la fascia destra. La società bianconera ha chiesto informazioni approfondite sulla disponibilità del giocatore, puntando a anticipare l’Inter, che da settimane monitora la stessa pedina. La novità emerge a poche ore dal derby d’Italia, in un clima di tensione che coinvolge anche il mercato.

Inter News 24 Inter Juventus, a poche ore dal derby d’Italia, si respira la stessa aria di rivalità anche sul fronte mercato con i bianconeri interessati a Celik. Mentre il Derby d’Italia infiamma il campo, l’ Inter si trova a fronteggiare una rivalità che va oltre il rettangolo verde: la Juventus ha accelerato la sua corsa per Zeki Celik, terzino destro della Roma, un obiettivo che i nerazzurri avevano puntato per rinforzare la propria fascia destra. Dopo settimane di trattative con la Roma e una serie di manovre di mercato, la Vecchia Signora è riuscita a inserirsi con prepotenza nella corsa per il giocatore turco, lasciando l’ Inter a dover affrontare una concorrenza più agguerrita del previsto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus, aria di derby d’Italia anche nel calciomercato: i bianconeri si inseriscono per Celik!

La Juventus ha manifestato interesse per Joshua Zirkzee come possibile rinforzo offensivo, entrando in competizione con la Roma.

Il Torino ha manifestato interesse per Marianucci, entrando ufficialmente nella corsa al difensore.

