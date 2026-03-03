Juventus Spalletti si avvicina al rinnovo | ecco le richieste dell’allenatore

Luciano Spalletti si avvicina alla firma del nuovo contratto con la Juventus, che intende proseguire con lui come allenatore. La società ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti finora e sta valutando le condizioni del rinnovo. La trattativa tra le parti è in corso e non sono stati ancora resi noti i dettagli delle richieste dell’allenatore.

La Juventus vuole andare avanti con Luciano Spalletti. La società è soddisfatta del lavoro fatto finora e per questo sta pensando al rinnovo del contratto. L’accordo attuale non è un problema, ma il club vuole dare un segnale chiaro: Spalletti è l’uomo giusto per il futuro Da Torino filtra ottimismo. Le parti si stanno parlando e la distanza non sembra grande. L’allenatore, però, prima di firmare vuole alcune garanzie. Non si tratta solo di soldi, ma soprattutto di progetto. Spalletti chiede una squadra più forte e più completa, capace di lottare per obiettivi importanti. Il tecnico vorrebbe rinforzi in diversi reparti. In particolare, si parla di un attaccante di livello e di qualche innesto a centrocampo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Rinnovo McKennie, il bivio sul suo futuro si avvicina: ecco quali solo le richieste del centrocampista bianconero. Le intenzioni della Juve legate a SpallettiAlisson Juve, l’ex Roma fra i candidati per la porta dei bianconeri in caso di addio di Di Gregorio.

McKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedereMcKennie Juventus, il rinnovo con i bianconeri si avvicina? Spalletti non ha dubbi: ecco cosa può succedere Hellas Verona, caccia la sostituto di...

Una raccolta di contenuti su Juventus Spalletti si avvicina al...

Temi più discussi: Cacciatemeli tutti: rumors Juve, Spalletti vuole il REPULISTI I ESPULSI DELLA ROSA: ecco gli 8 a rischio cessione; Juve, Spalletti apre al rinnovo: le richieste dell'allenatore sono chiare; Gatti centravanti meglio di David e Openda: dove sarebbe la Juventus se avesse preso un vero 9 a gennaio? Spalletti ora aspetta Vlahovic; Le due domande che si fanno i tifosi Juve, prima risposta a breve: il verdetto Vlahovic.

Juve, Spalletti apre al rinnovo: le richieste dell'allenatore sono chiarePartiamo dall'ingaggio, che non rappresenta - dice il Corriere dello Sport - il punto focale della permanenza di Spalletti: un ingaggio intorno ai 4-5 milioni di euro per l'ex Ct dell'Italia, queste ... fantacalcio.it

Roma-Juventus, i convocati di Spalletti: ritorna Bremer, quattro gli assentiIl big match fra Roma e Juventus si avvicina. E il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la gara dell'Olimpico. tuttomercatoweb.com

Scommesse perse e valigie pronte: la Juve mette sul mercato David e Openda dopo una sola stagione deludente #Juve #David #Openda #Spalletti #juventusnews24 - facebook.com facebook