Giganteschi squali di oltre 5 metri avvistati nel Golfo di Napoli | scoperta sorprendente

Nel Golfo di Napoli sono stati avvistati squali di oltre cinque metri di lunghezza. L'evento è stato segnalato da diverse fonti e riguarda esemplari di grandi dimensioni che si sono avvicinati alle acque della zona. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato approfondimenti per identificare le specie coinvolte. L'avvistamento ha attirato l'attenzione di esperti e residenti locali, preoccupati per la presenza di questi grandi predatori nelle acque vicine.

"> Scoperta Unica: Grandi Squali nel Golfo di Napoli. Un’équipe di ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn ha recentemente effettuato una scoperta straordinaria nel Golfo di Napoli: è stata documentata la presenza di una popolazione di grandi squali, a una profondità di circa 200 metri, tra le incantevoli isole di Ischia e Capri. Questa osservazione è stata riportata in un articolo scientifico pubblicato sulla rivista internazionale “Ecology”. Durante le indagini effettuate nell’ambito del progetto finanziato dal National Biodiversity Future Center, i ricercatori sono riusciti a localizzare diversi esemplari di squali capopiatto (Hexanchus griseus), che possono raggiungere anche i 5 metri di lunghezza.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Giganteschi squali di oltre 5 metri avvistati nel Golfo di Napoli: scoperta sorprendente. Notizie correlate Squali capopiatto nel Golfo di Napoli: scoperta una popolazione nelle acque profondeRicercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn individuano esemplari di squali capopiatto fino a 5 metri tra Ischia e Capri: “Non rappresentano una... Nel golfo di Napoli scoperta un’aggregazione di squali 'capopiatto'I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno documentato la presenza di una popolazione di squali di grandi dimensioni in prossimità... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nel Golfo di Napoli scoperta un’aggregazione di squali capopiatto; I Giganti Silenziosi del Golfo: Il Ritorno degli Squali Capopiatto tra Capri e Ischia; Giganteschi squali di oltre 5 metri avvistati nel Golfo di Napoli: scoperta sorprendente.; Documentata nel Golfo di Napoli una popolazione di squali capopiatto. Giganteschi squali di oltre 5 metri avvistati nel Golfo di Napoli: scoperta sorprendente.Un’équipe di ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn ha recentemente effettuato una scoperta straordinaria nel Golfo di Napoli: è stata documentata la presenza di una popolazione di grandi sq ... napolipiu.com Documentata nel Golfo di Napoli una popolazione di squali capopiattoI ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, nell'ambito delle attività finanziate dal National Biodiversity Future Center (NBFC-PNRR), hanno ... cronachedellacampania.it I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno documentato la presenza di una popolazione di grandi squali nel Golfo di Napoli, a circa 200 metri di profondità tra Ischia e Capri. La scoperta è stata oggetto di un articolo scientifico pubblicato su Ecol - facebook.com facebook Boom di squali nel golfo di Napoli, ecco i “capopiatto”: “Sono innocui e vanno protetti” x.com