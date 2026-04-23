Nel golfo di Napoli scoperta un’aggregazione di squali ' capopiatto'

Nel Golfo di Napoli è stata rilevata la presenza di un gruppo di squali di grandi dimensioni vicino all’area urbana. La scoperta è stata fatta dai ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che hanno documentato l’aggregazione durante le attività finanziate dal National Biodiversity Future Center (NBFC-PNRR). La notizia riguarda una popolazione di squali che si trova in una zona abitualmente frequentata da imbarcazioni e attività commerciali.

I ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn hanno documentato la presenza di una popolazione di squali di grandi dimensioni in prossimità dell’area urbana di Napoli, nell’ambito delle attività finanziate dal National Biodiversity Future Center (NBFC-PNRR). In un articolo scientifico.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli Leggi anche: Terremoto nel Mar Tirreno, violenta scossa di 5.9 registrata nel Golfo di Napoli. «Avvertita anche a Milano» Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Flavio Favini e Nicolas Seravalle stelle tra le Star nel golfo di Napoli; Scirocco nel Golfo di Napoli, disagi nei collegamenti per Ischia e Procida; America's Cup: nel Golfo di Napoli anche le pre-regate in programma a luglio; Storicità e bellezza, tra il Vesuvio ed il Golfo di Napoli, per i 50 anni di Renata Giusti. Golfo di Napoli, scoperta un’aggregazione di squaliNonostante la specie venga occasionalmente catturata come by-catch nelle attività di pesca, non sono disponibili stime affidabili sull’abbondanza delle ... napolivillage.com Il Trofeo velico Challenge NEXTGeo e Marnavi torna protagonista nel Golfo di NapoliTorna in palio per il secondo anno consecutivo il Trofeo Challenge NEXTGeo e Marnavi, che nel 2026 si lega al Campionato del XIV Distretto Classe Star, ... napolivillage.com Questa settimana, la rubrica di servizio della web tv de Il Mattino su questioni economiche, realizzata in collaborazione con l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli presieduto da Matteo De Lise, si occupa di pari opportunità. A dialogare - facebook.com facebook