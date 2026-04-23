Sono otto le persone iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di Gianvito Pascullo avvenuta presso l'ospedale San Paolo. L'indagine si concentra su eventuali responsabilità legate a un'ipotesi di omicidio colposo. In questa fase, l'autopsia rappresenta uno degli elementi principali per chiarire le cause del decesso e raccogliere eventuali prove. La procura sta approfondendo gli aspetti medici e procedurali della vicenda.

? Cosa sapere Otto indagati per omicidio colposo dopo la morte di Gianvito Pascullo all'ospedale San Paolo.. L'autopsia affidata a Francesco Introna stabilirà il nesso tra farmaci e arresto cardiaco.. Otto persone, tra cui sette medici e un’infermiera, sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio colposo dalla Procura di Bari a seguito del decesso di Gianvito Pascullo, il diciassettenne di Palo del Colle deceduto all’ospedale San Paolo. Il giovane studente dell’istituto tecnico Marconi-Hack di Bari aveva subito un grave incidente con la moto il 6 aprile scorso, che gli aveva causato una frattura scomposta alla tibia. Dopo un primo intervento d’urgenza, il 13 aprile il ragazzo era stato portato nuovamente in sala operatoria per un secondo accertamento chirurgico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Gianvito Pascullo: otto indagati, l’autopsia è la chiave

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