Alemanno verso la libertà | riduzione pena per condizioni carcerarie

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha deciso di ridurre di 39 giorni la pena di un ex politico, motivando la decisione con le condizioni di detenzione nel carcere di Rebibbia. La decisione si basa su un esame delle condizioni di vita nel carcere e sulla durata complessiva della pena. La riduzione si applica esclusivamente a questa persona e riguarda la fase di detenzione attuale.

? Cosa sapere Il Tribunale di Sorveglianza di Roma riduce di 39 giorni la pena di Alemanno.. La misura scaturisce dalle condizioni di detenzione presso il carcere di Rebibbia.. Il 24 giugno l’ex sindaco di Roma potrà lasciare il carcere di Rebibbia dopo che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso una riduzione di 39 giorni alla pena detentiva di Alemanno. L’ex primo cittadino sta attualmente scontando un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di traffico di influenze. La decisione giurisdizionale scaturisce dall’accoglimento di un’istanza presentata dalla difesa ai sensi dell’articolo 35ter dell’ordinamento penitenziario, motivata dalle condizioni umane ritenute degradanti durante la detenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alemanno verso la libertà: riduzione pena per condizioni carcerarie Notizie correlate Gianni Alemanno libero il 22 giugno, approvata riduzione pena; legale: "Riconosciute condizioni inumane della detenzione"L’ex sindaco sconterà 39 giorni in meno rispetto alla condanna a 22 mesi per traffico di influenze che sta scontando nel carcere di Rebibbia. Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex SindacoL'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, lascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno. Panoramica sull’argomento Alemanno esce dal carcere 39 giorni prima. I giudici: riduzione della pena «a causa delle condizione umane e degradanti da lui subite»ROMA - Alemanno sta per tornare in libertà. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto una istanza presentata dal difensore di Gianni Alemanno riducendo di 39 giorni la ... ilgazzettino.it Mondo di Mezzo, da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni AlemannoLeggi su Sky TG24 l'articolo 'Mondo di Mezzo', da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni Alemanno ... tg24.sky.it