Gianni Alemanno libero il 22 giugno approvata riduzione pena; legale | Riconosciute condizioni inumane della detenzione

Il 22 giugno sarà liberato l’ex sindaco, che sta scontando una condanna di 22 mesi per traffico di influenze nel carcere di Rebibbia. La diminuzione della pena di 39 giorni è stata approvata, dopo che un legale ha evidenziato le condizioni inumane della detenzione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, portando alla sua scarcerazione.

L’ex sindaco sconterà 39 giorni in meno rispetto alla condanna a 22 mesi per traffico di influenze che sta scontando nel carcere di Rebibbia. La conferma è arrivata dal Tribunale della Sorveglianza di Roma Gianni Alemanno sarà libero il 22 giugno: per l'ex sindaco di Roma è stata approvata la.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gianni Alemanno libero il 22 giugno, approvata riduzione pena; legale: "Riconosciute condizioni inumane della detenzione" Notizie correlate Alemanno, ok alla riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugnoL’ex sindaco di RomaGianni Alemannolascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno. L’ex sindaco Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno: ok a riduzione della pena di 39 giorniRiduzione della pena di 39 giorni per l’ex sindaco di Roma detenuto per traffico d’influenze. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco; Alemanno, il tribunale approva riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugno; Mondo di Mezzo, da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni Alemanno; Presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo L'emergenza negata: Il collasso delle carceri italiane. Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex SindacoNella richiesta dei legali si fa riferimento alle condizioni inumane e degradanti in cui è stato detenuto nell'ultimo anno ... romatoday.it Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno: pena ridotta per l'ex sindaco di RomaSi trova a Rebibbia dal 2024, dopo la condanna definitiva per il reato di traffico d'influenze. Cosa è stato deciso adesso ... today.it Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso il via libera alla riduzione di 39 giorni relativi alla pena di Gianni Alemanno in virtù dell'istanza ex art 35 ter o.p. presentata dall'avvocato Edoardo Albertario e riguardante la pena di 22 mesi di reclusione che l'e - facebook.com facebook Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco ift.tt/Kk2RDOu x.com