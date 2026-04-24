Arrestato in Senegal il boss latitante Giancarlo Tei comandava la piazza di spaccio di Tor Bella Monaca

Un uomo di 29 anni è stato arrestato in Senegal dopo essere stato latitante. Secondo le autorità, era considerato il responsabile di una rete di spaccio attiva nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. L’arresto è stato effettuato durante un'operazione condotta dalle forze dell’ordine locali, che hanno individuato e fermato il soggetto dopo una lunga attività di indagine. La persona è ritenuta il capo di una piazza di droga nella capitale italiana.

Tei, 29 anni, è ritenuto essere a capo di una piazza di spaccio a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monata. Fermato a Dakar dopo quasi due anni di latitanza. Ora si attende l’estradizione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Illegalità e spaccio a Tor Bella Monaca, il giro di vite: 4 arrestiRoma, 13 marzo 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor... Roma: spaccio di droga a Tor Bella Monaca, 11 arrestiScambio schermato dietro barriere fisiche e consegne su strada in tempo reale: sono i due volti dello spaccio di droga emersi nel corso dell’ultimo...