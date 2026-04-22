Sconocchia sulla nomina di Cannella a Sottosegretario alla Cultura | I migliori auguri di buon lavoro

Un rappresentante del settore culturale ha espresso le sue congratulazioni a un politico nominato Sottosegretario alla Cultura. In un messaggio, ha augurato buon lavoro a Giampiero Cannella, che ha recentemente assunto il nuovo incarico. La comunicazione si limita a ringraziamenti e auguri formali, senza commenti aggiuntivi o analisi approfondite sulla nomina.

“Desidero esprimere le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Giampiero Cannella per la nomina al nuovo incarico di Sottosegretario alla Cultura. Nel corso del suo operato ha sempre dimostrato particolare sensibilità nei confronti delle istanze del nostro settore, e confidiamo quindi che possa proseguire nel nuovo ruolo istituzionale”, ha dichiarato Bruno Sconocchia, Presidente di AssoConcerti, associazione che rappresenta i principali produttori e organizzatori di musica dal vivo in Italia. “Siamo certi che il dialogo costruttivo avviato in questi anni possa proseguire, in un’ottica di collaborazione tra il Ministero della Cultura e il comparto dello spettacolo dal vivo”, ha aggiunto Sconocchia.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sconocchia sulla nomina di Cannella a Sottosegretario alla Cultura: “I migliori auguri di buon lavoro” Notizie correlate Il vicesindaco Giampiero Cannella sarà sottosegretario alla Cultura: dovrà lasciare la GiuntaIl vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella sarà il nuovo sottosegretario alla Cultura. Il governo nomina cinque nuovi sottosegretari: soddisfazione per Balboni alla Giustizia e per Cannella alla CulturaNella riunione del Consiglio dei Ministri il governo ha dato il via libera ai nuovi cinque sottosegretari.