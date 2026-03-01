Sebastiano Luperto, difensore della Cremonese, ha commentato a 'DAZN' la partita contro il Milan, sottolineando la grande prestazione della squadra. Ha affermato di aver tenuto testa a una formazione molto forte, evidenziando la compattezza e l'impegno dei suoi durante l'incontro. La partita si è conclusa con la Cremonese che ha affrontato con determinazione la sfida contro i rossoneri.

Sebastiano Luperto, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sullo stato d'animo: "Secondo me rimane una grande prestazione al netto di qualche dettaglio sbagliato. Fanno la differenza a questo punto, dobbiamo stare attenti nelle prossime partite. Dovremo farci trovare pronti. Abbiamo testa fino alla fine a una grande squadra come il Milan oggi. Ho avuto la fortuna di conoscere Nicola e altri giocatori, mi sono inserito bene. L'umore non vincendo è quello che è, ma lavoriamo per portare gioia ai tifosi che se lo meritano". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese, Luperto: “Grande prestazione. Tenuto testa a una grande come il Milan”

Cremonese-Milan 0-2: video, gol e highlightsIl Milan torna alla vittoria riuscendo a superare la Cremonese solo allo scadere: segnano Pavlovic al 90’ e Leao al 94’. La squadra di Nicola parte bene e va vicina al vantaggio con Bonazzoli e Vardi. sport.sky.it

27ª giornata | Cremonese-Milan 0-2 Grigiorossi cadono nel finale dopo un'ottima prestazione. Una sconfitta che brucia27ª giornata Cremonese-Milan (0-2) (0-0) Domenica 1° marzo – Ore 12:30 Stadio Giovanni Zini Cremona Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti (66' Terracciano), Folino, Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Tho ... sportgrigiorosso.it

COLPO DI CODA! Il Milan vince in casa della Cremonese sul finire del match: la partita finisce 2-0 #SerieA #Milan x.com

Cremonese-Milan 0-2: risultato giusto - facebook.com facebook