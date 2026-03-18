Vanoli Rakow squadra tignosa abbiamo sempre tenuto alla Conference

Il Vanoli, rappresentato da un portavoce, ha commentato la partita contro lo Rakow, definendola una squadra “tignosa” e sottolineando che hanno sempre considerato importante la qualificazione alla Conference League. La squadra si è concentrata sull’obiettivo di passare ai quarti, motivata anche dal desiderio di rafforzare la propria posizione sia in ambito europeo che nel campionato nazionale.

FIRENZE - Centrare la qualificazione ai quarti di finale di Conference League per alimentare le proprie speranze europee, ma anche per dare nuova linfa al buon momento in campionato. Questo chiede il tecnico viola Paolo Vanoli alla sua Fiorentina alla vigilia della sfida che metterà di fronte domani sera la squadra gigliata ai polacchi del Rakow, forte del 2-1 dell'andata ottenuto sette giorni fa. "Domani abbiamo un obiettivo, sappiamo che incontriamo una squadra tignosa, che sa difendere bene, che sa attaccare bene gli spazi anche in campo aperto. Dobbiamo essere attenti e concentrati perché quel piccolo vantaggio che abbiamo preso all'andata serve a poco, ha esordito Vanoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vanoli "Rakow squadra tignosa, abbiamo sempre tenuto alla Conference" Articoli correlati Leggi anche: Vanoli: "Il Rakow squadra tignosa, il piccolo vantaggio dell'andata conta poco" Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Rakow: «Teniamo molto alla Conference, Kean ha un infortunio particolare. Vi spiego»Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il... Altri aggiornamenti su Vanoli Rakow squadra tignosa abbiamo... Vanoli Rakow squadra tignosa, abbiamo sempre tenuto alla ConferenceFIRENZE - Centrare la qualificazione ai quarti di finale di Conference League per alimentare le proprie speranze europee, ma anche per dare nuova linfa al buon momento in campionato. Questo chiede il ... laprovinciacr.it Vanoli: Il Rakow squadra tignosa, il piccolo vantaggio dell'andata conta pocoIl tecnico della Fiorentina alla vigilia del ritorno degli ottavi dopo il 2-1 del Franchi: Come giudico il mio lavoro? Lo faremo insieme solo a salvezza raggiunta. Kean partirà in panchina ... msn.com