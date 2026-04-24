Giacomo Vatteroni a capo dei giovani dem | succede ad Alba Peselli

Nelle ultime ore è stato annunciato il cambio alla guida dei Giovani Democratici, con Giacomo Vatteroni che prende il posto di Alba Peselli. Vatteroni, durante il suo intervento, ha ringraziato Peselli per il lavoro svolto finora e ha espresso i suoi obiettivi per il futuro del movimento giovanile. La nomina si è verificata durante un’assemblea tenutasi nella città di Alba, dove si è ufficializzato il passaggio di consegne.

Cambio di vertice dei Giovani Democratici. Esce Alba Peselli, entra Giacomo Vatteroni. Il nuovo eletto ringraziando chi l’ha preceduto Vatteroni spiega programma e intenti: "La prima cosa che mi sento di dire è grazie a Alba Peselli. In questi anni ha portato avanti il ruolo con impegno vero, presenza e tanta pazienza, contribuendo a far crescere i Giovani Democratici e a renderli una realtà più solida e riconosciuta in città. A lei faccio anche un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico di vice segretaria provinciale: sono sicuro che continuerà a fare bene anche lì. Voglio poi ringraziare tutti i membri della giovanile che mi hanno dato fiducia eleggendomi segretario.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giacomo Vatteroni a capo dei giovani dem: succede ad Alba Peselli Notizie correlate Le divisioni dei dem . Biffoni-Furfaro ad alta tensioneAlle 21 di ieri in molti a fare i pompieri e a sottolineare che "insomma è stato frutto di un furore agonistico per la partita di un Pd migliore". Potenziamento ferroviario per decongestionare la SS36: la posizione dei giovani DemIn merito alle recenti proposte della Provincia di Lecco per il decongestionamento della Statale 36 attraverso il potenziamento della linea Regio...