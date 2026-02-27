Potenziamento ferroviario per decongestionare la SS36 | la posizione dei giovani Dem

I Giovani Democratici della Lombardia e di Lecco si sono espressi riguardo alle proposte di miglioramento della rete ferroviaria volte a ridurre il traffico sulla SS36. La loro posizione evidenzia l'interesse a sostenere misure concrete che possano favorire un trasporto più efficiente e sostenibile, mantenendo un atteggiamento costruttivo e aperto al dialogo con le istituzioni.

In merito alle recenti proposte della Provincia di Lecco per il decongestionamento della Statale 36 attraverso il potenziamento della linea Regio Express Milano-Lecco-Tirano, i Giovani Democratici della Lombardia e di Lecco accolgono con favore l'iniziativa, chiedendo tuttavia di perfezionare il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Umbria, Emma Pavanelli: “Il Governo respinge le richieste per il potenziamento del servizio ferroviario”“Il Governo ha respinto l’ordine del giorno a mia prima firma alla Legge di bilancio che chiedeva specifici investimenti per il potenziamento delle... Campitelli: "La Provincia di Chieti diserta la Commissione sul potenziamento dei servizi sulla costa dei trabocchi"Per il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, delegato all'Urbanistica, "serve rispetto istituzionale e impegno concreto" La Provincia di Chieti... Temi più discussi: Provincia: treni più frequenti per decongestionare la ss36. Richiesta a Regione; Potenziamento ferroviario per il decongestionamento della SS36: la posizione dei giovani Dem; Nuova linea intermodale tra Ucraina e Ue; Più treni per decongestionare la SS36: le proposte dei Giovani democratici. Potenziamento ferroviario per il decongestionamento della SS36: la posizione dei giovani DemCrediamo che l'efficienza del trasporto su ferro debba passare dal mantenimento delle corse regionali e non dalla loro sostituzione con mezzi su gomma, per garantire una rete lombarda davvero integra ... leccotoday.it Alta velocità sull’Adriatica, progetto entro il 2027/ Cosa prevede: potenziamento ferrovia fino a 200 Km/hAlta valocità sull'Adriatica, Salvini presenta nelle Marche il progetto di potenziamento della ferrovia Bologna-Lecce per diminuire tempi di percorrenza Alta velocità sull’Adriatica, il ministro delle ... ilsussidiario.net EX UMBERTO I TRA RILANCIO E RISCHIO SOVRADIMENSIONAMENTO Porto Marghera al centro della strategia di sviluppo del Nordest. Intermodalità, potenziamento ferroviario e Zona Logistica Speciale per attrarre imprese e investimenti. L’obiettivo è trasf - facebook.com facebook