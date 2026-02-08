La tensione tra i democratici si fa sentire. Ieri sera, alle 21, molti hanno assistito a un acceso scontro tra i due esponenti del Pd, Biffoni e Furfaro. La discussione, che ha sfiorato il nervosismo, è stata interpretata come un risultato di un acceso confronto interno al partito, nato forse anche dalla passione per la politica. Qualcuno ha provato a smorzare i toni, sottolineando che si trattava di un «furore agonistico» legato alla partita di un Pd più forte, ma l’aria tra i

Alle 21 di ieri in molti a fare i pompieri e a sottolineare che "insomma è stato frutto di un furore agonistico per la partita di un Pd migliore". Anche i protagonisti della scena gettano acqua sul fuoco. Marco Furfaro, deputato dem, braccio destro di Elly Schlein, fa sapere che la stima per mister preferenze ed ex sindaco, è "immutata". Matteo Biffoni, ricompone il puzzle, chiedendo equilibrio nella ricostruzione del faccia a faccia. Oggi forse i due si telefoneranno, quindi visto che si è passati dalle accuse reciproche dopo il mezzogiorno di fuoco al "ci sta in un momento così" della serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le divisioni dei dem . Biffoni-Furfaro ad alta tensione

