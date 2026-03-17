Stasera debutta su Canale 5 il Grande Fratello Vip 2026 condotto da Ilary Blasi. La casa si prepara ad accogliere i concorrenti di questa edizione, mentre sono state annunciate alcune novità rispetto alle stagioni precedenti. Oltre alla conduttrice, sono confermati anche gli opinionisti che accompagneranno le puntate, creando così un nuovo scenario per i telespettatori.

Ci siamo: si accendono i riflettori sulla casa del Grande Fratello Vip 2026 con la nuova edizione affidata alla conduzione di Ilary Blasi. La regina di diverse edizioni del popolare reality show “versione nip” torna a casa pronta a condividere questa nuova esperienza con due opinionisti: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli! Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della prima puntata del 17 marzo. Stasera, martedì 17 marzo 2026, dalle ore 21.40 al via la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto quest’anno da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. La porta rossa torna ad aprirsi con la versione VIP del popolare reality show che lo scorso anno ha visto trionfare Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026 con Ilary Blasi stasera il debutto su Canale 5: concorrenti, novità, opinionisti

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