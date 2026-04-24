Gf Vip Renato contro Selvaggia | La persona più cringe d’Europa | VIDEO

"Selvaggia è la persona più cringe d'Europa", Renato al Gf Vip fa innervosire l'opinionista. Stasera ci sarà un possibile testa a testa? Lucia alGf Vipè attratta molto da Renato che, in un primo momento, ha ceduto ma poi si è ritratto. Da quando è iniziato il programma la giovane ha mostrato il suo interesse per lui e c’è questo tira e molla continuo. Infatti se in Casa si parlano poco, poi la sera finiscono a dormire insieme. Al tempo stesso,lui nega in continuazione di essere interessato in maniera seria nei suoi confronti.Nonostante ciò Ilardo continua ad elemosinare attenzioni da lui. Durante la scorsa puntata del Gf Vip,Selvaggia Lucarelliha cercato di dare un consiglio alla ragazza che continua a puntare Renato, nonostante lui non ne voglia sapere nulla.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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