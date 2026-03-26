Nella casa del Grande Fratello Vip, un confronto tra due concorrenti è sfociato in un episodio di violenza fisica e insulti. Durante il confronto, sono stati sferrati pugni e compiuti gesti aggressivi, causando l'interruzione dello svolgimento normale del programma. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti e ha provocato discussioni tra i partecipanti e lo staff del reality.

Nella casa del Grande Fratello Vip basta poco per far esplodere tensioni già latenti, e questa volta il confronto è degenerato in uno scontro acceso che ha lasciato tutti senza parole. Tra accuse pesanti, gesti discussi e tentativi di chiarimento falliti, il clima si è fatto incandescente e sempre più difficile da gestire. Clima sempre più teso al GF VIP: Alessandra Mussolini e Francesca Manzini sono in guerra. Dopo l’ultima puntata, Francesca Manzini si è lasciata andare a uno sfogo molto duro nei confronti di Alessandra Mussolini, accusandola di avere atteggiamenti offensivi e provocatori. La comica ha spiegato di essersi sentita ferita da alcune affermazioni ricevute, sostenendo: « Quello che fa è orrendo, è cattiveria gratuita, sciocca. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto cosa è successo tra Alessandra Mussolini e Francesca Manzini? Pugni e brutti gesti: GF VIP in tilt

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