Marco Berry si trova in una posizione difficile nella casa del GF Vip, con i sondaggi online che lo vedono sconfitto da Alessandra Mussolini con un 71% contro il 29%. La differenza di consensi tra i due partecipanti sta alimentando preoccupazioni sulla sua permanenza, dato che i risultati delle votazioni digitali spesso influenzano le decisioni del pubblico e i possibili sviluppi del reality. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane.

? Cosa sapere I sondaggi online indicano Alessandra Mussolini al 71% contro il 29% di Marco Berry.. Il divario digitale mette a rischio la permanenza di Berry nella Casa di Canale 5.. Le percentuali dei sondaggi online mettono in discussione la sopravvivenza di Marco Berry nel reality di Canale 5, mentre Alessandra Mussolini sembra navigare verso una salvezza sicura dopo lo scontro decisivo avvenuto mercoledì scorso durante l’undicesima puntata. Il della Casa si è appena trasformato radicalmente: Adriana Volpe ha conquistato l’immunità grazie all’ultimo televoto, lasciando Paola Caruso isolata nel monolocale con un misero 9% di voti. Questa situazione ha spinto la Caruso direttamente verso la nomination di stasera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, Berry in bilico: i sondaggi spaventano il concorrente

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