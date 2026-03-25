Marco Berry, noto anche come Marco Marchisio, è un illusionista e volto noto della televisione italiana. Recentemente ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip. La sua presenza nel reality show ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media, consolidando la sua popolarità nel mondo dello spettacolo.

Vero nome Marco Marchisio, Marco Berry è uno dei volti più amati e riconoscibili della televisione italiana. Nato a Torino il 12 aprile 1963, illusionista, escapologo, conduttore e divulgatore, nel corso di oltre trent’anni ha costruito una carriera poliedrica, spostandosi dalla magia alla conduzione di show di successo. La carriera di Marco Berry. La passione di Marco Berry per la magia nasce nell’infanzia, in particolare negli anni Settanta quando da bambino rimane affascinato dallo show Sim Sala Bim condotto dal Mago Silvan su Rai 1. Da quel momento inizia ad allenarsi con dedizione e a soli 11 anni organizza il suo primo spettacolo di magia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Marco Berry, concorrente del GF Vip e illusionista

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