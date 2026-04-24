Getafe-Barcellona sabato 25 aprile 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Gli Azulones possono frenare i blaugrana?
Sabato 25 aprile alle 16:15 si terrà la partita tra Getafe e Barcellona. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state aggiornate in vista della sfida. In questo incontro, gli Azulones cercano di fermare la corsa dei blaugrana, reduci da una serie di risultati positivi. La partita si svolgerà allo stadio di casa del Getafe, con numerosi tifosi pronti a seguire l’evento.
Sabato pomeriggio il Getafe ospiterà il Barcellona per una sfida molto attesa tra due squadre che stanno vivendo un periodo ottimo: i catalani sono primi in classifica, nel turno infrasettimanale hanno battuto il Celta Vigo con una sola rete di vantaggio ma hanno pagato un dazio pesantissimo, con l’infortunio di Lamine Yamal. Gli Azulones invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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