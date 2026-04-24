Sabato 25 aprile 2026 alle 16:15 il Getafe affronterà il Barcellona allo stadio Coliseum. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote per la partita sono state pubblicate dai bookmaker. La squadra di casa cerca punti fondamentali in una serie che la vede coinvolta nella lotta per la salvezza, mentre il Barcellona arriva con l’obiettivo di consolidare la sua posizione in vetta alla classifica.

Sabato pomeriggio il Getafe ospiterà il Barcellona per una sfida molto attesa tra due squadre che stanno vivendo un periodo ottimo: i catalani sono primi in classifica, nel turno infrasettimanale hanno battuto il Celta Vigo con una sola rete di vantaggio ma hanno pagato un dazio pesantissimo, con l’infortunio di Lamine Yamal. Gli Azulones invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Barcellona (sabato 25 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. La capolista è attesa al Coliseum

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