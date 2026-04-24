Sabato 25 aprile 2026 alle ore 16:15 si giocherà la partita tra il Getafe e il Barcellona. La sfida si terrà allo stadio della squadra di casa, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di scommessa disponibili. Il Getafe cerca di ottenere un risultato positivo contro i blaugrana, che sono in corsa per mantenere la leadership in classifica. I pronostici indicano una partita equilibrata e aperta a diversi risultati.

Sabato pomeriggio il Getafe ospiterà il Barcellona per una sfida molto attesa tra due squadre che stanno vivendo un periodo ottimo: i catalani sono primi in classifica, nel turno infrasettimanale hanno battuto il Celta Vigo con una sola rete di vantaggio ma hanno pagato un dazio pesantissimo, con l’infortunio di Lamine Yamal. Gli Azulones invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Barcellona (sabato 25 aprile 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Gli Azulones possono frenare i blaugrana?

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