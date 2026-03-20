Espanyol-Getafe sabato 21 marzo 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I Pericos ospitano gli Azulones

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 16:15 si disputa la partita tra Espanyol e Getafe. L’incontro si svolge allo stadio di casa dell’Espanyol, che inizia il 2026 in modo difficile dopo aver concluso bene il 2025. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una possibile sfida equilibrata.

Risulta davvero difficile capire cosa è successo all’Espanyol: la squadra che aveva chiuso magnificamente il 2025 è scomparsa proprio insieme all’anno solare, tramutandosi in una versione da incubo per tutto il 2026. Ancora nessuna vittoria per i catalani da quando è iniziato il nuovo anno ma la situazione di classifica rimane tranquilla: i 37 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Espanyol-Getafe (sabato 21 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Pericos ospitano gli Azulones Articoli correlati Atletico Madrid-Getafe (sabato 14 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros ospitano gli AzulonesSabato pomeriggio sfida tra squadre col morale altissimo: da una parte c’è l’Atletico Madrid, che ha appena travolto il Tottenham nell’andata degli... Tutti gli aggiornamenti su Espanyol Getafe sabato 21 marzo 2026... Temi più discussi: LaLiga, Espanyol-Getafe: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV; Celta Vigo - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT; Andresen vince il primo sprint alla Tirreno-Adriatico. Parigi-Nizza: ecco Vingegaard; Serie C, Renate-Vicenza: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV. Pronostico Espanyol vs Getafe – 21 Marzo 2026La sfida di La Liga del 21 Marzo 2026, in programma alle 16:15 al RCDE Stadio, metterà di fronte due realtà dalla vocazione tattica diversa ma entrambe ... news-sports.it LaLiga, Espanyol-Getafe: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TVNon perdere la sfida: scopri come vedere Espanyol-Getafe in diretta tv e streaming live ... msn.com Dopo il lieve infortunio patito in seguito alla gara di andata dei – di UEFA Champions League al da Luz, Dean Huijsen era tornato in campo nella sfortunata partita interna contro il Getafe C.F., sostituendo il povero David Alaba (ormai non - facebook.com facebook