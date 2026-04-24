Gestire i gruppi di vicinato L’accordo in prefettura

Recentemente è stato firmato un accordo in prefettura volto a rafforzare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine. L’obiettivo principale è facilitare lo scambio di informazioni e notizie utili per prevenire atti illeciti che possano disturbare la tranquillità pubblica. Questo accordo mira a valorizzare i gruppi di vicinato, promuovendo una gestione più efficace delle segnalazioni e delle attività di prevenzione.

Valorizzare e regolamentare la collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine per l’acquisizione di informazioni e notizie utili a prevenire e impedire il compimento di eventuali atti illeciti che possano turbare l’ordinato vivere civile. E’ questo l’obiettivo del protocollo di intesa per la gestione dei gruppi di " segnalazione di vicinato ", firmato ieri dal prefetto Michela La Iacona e dal commissario straordinario del Comune di Prato Claudio Sammartino - alla presenza dei vertici delle Prefettura di Prato ufficio territoriale del governo forze di polizia - che si inserisce "a pieno titolo nel quadro delle iniziative volte a incrementare la sicurezza della città", dicono dalla Prefettura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gestire i gruppi di vicinato. L’accordo in prefettura Notizie correlate Leggi anche: Si potenzia il controllo di vicinato. Rimaggio e San Giusto: nuovi gruppi Leggi anche: Caravaggio, cresce il controllo di vicinato: nove gruppi e oltre 300 volontari Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Gestire i gruppi di vicinato. L’accordo in prefettura; Crisi d’impresa, in consultazione la bozza di circolare; Ridurre lo spreco alimentare, redistribuire valore: il modello Shair Tech; Come funziona Tricount: guida per dividere le spese. L.R. n. 5 del 24/03/2025 - Valorizzazione e promozione del patrimonio bandistico della Regione Campania e dei gruppi di majorettes - Attivo il nuovo servizio digitale per ...10/09/2025 - Con decreto dirigenziale n. 722 del 10/09/2025 la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ha approvato una nuova procedura telematica per la gestione dell'Albo ... regione.campania.it Giallo Pietracatella, Facciolla: ''Nemmeno Imossad sapeva gestire cosa simile'' - Telemolise - facebook.com facebook Google e Pentagono: Gemini potrebbe gestire i segreti della difesa x.com