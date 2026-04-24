Gestione piene | la strategia per domare l’acqua con le tracimazioni

L'Autorità di bacino del Po ha annunciato a Lugo un nuovo piano per le tracimazioni controllate durante le piene. L'obiettivo è ridurre i danni economici causati dalle inondazioni, che attualmente si aggirano intorno ai 56 milioni di euro, portandoli a circa 2 milioni. La strategia prevede modalità di gestione dell'acqua che coinvolgono aperture controllate dei fiumi per evitare esondazioni incontrollate.

? Cosa sapere L'Autorità di bacino del Po presenta a Lugo il piano per le tracimazioni controllate.. La strategia ridurrebbe i danni economici da 56 a 2 milioni di euro.. A Lugo, l’aula magna del Polo tecnico professionale ha ospitato un confronto decisivo sulla sicurezza idraulica che coinvolge l’intera provincia, mettendo sul tavolo la scelta drastica tra subire l’acqua o governarla attraverso tracimazioni programmate. Il dibattito, incentrato sul Piano dell’Autorità di bacino del Po, ha la partecipazione di Michele de Pascale, segretario dell’Autorità Alessandro Delpiano e dei sindaci locali, riuniti per affrontare il problema di come reagire quando i fiumi superano ogni limite fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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