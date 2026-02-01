Via Uditore dopo la pioggia riaffiorano nuovamente le buche | Sono piene d' acqua e ancora più pericolose

Via Uditore torna a mostrare le sue ferite. Dopo le ultime riparazioni, basta una pioggia per far riemergere le buche, questa volta ancora più insidiose. Le pozzanghere le rendono più pericolose e gli automobilisti sono costretti a passare con attenzione, sperando che nessuno finisca con una gomma forata o peggio. La situazione resta problematica e i residenti chiedono interventi rapidi.

Rieccoci in via Uditore. Dopo aver "tamponato" le buche, basta una bella pioggia che riaffiorano nuovamente: piene d'acqua e ancora più pericolose. State aspettando che ci scappi il morto? Caro Comune, ci sarebbe da non pagare più alcuna tassa. Vergogna!.

