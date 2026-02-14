Louvre allagato stanze con opere italiane piene d' acqua e affresco rovinato | come sta la Gioconda

Il Louvre è allagato, le stanze con opere italiane sono sommerse d'acqua e l'affresco più famoso è danneggiato, a causa di un'improvvisa perdita di tubature. La situazione si è aggravata dopo un furto avvenuto a ottobre e una recente truffa che ha colpito il museo, che ora deve affrontare anche i danni dell'acqua. Le sale colpite ospitano dipinti di artisti come Tiziano e Caravaggio, ora a rischio di deterioramento.

Il Louvre è diventato un museo stregato. Dopo il furto e la truffa, un altro episodio molto sfortunato si abbatte sul simbolo della cultura francese. Al 15esimo e al 16esimo piano della struttura si sono allagate diverse sale contenenti anche importanti opere italiane. L'acqua ha danneggiato notevolmente i soffitti e anche un affresco, determinando la chiusura dell'ala museale a tempo indeterminato. Alla base ci sarebbe una perdita. Un allagamento "annunciato", cosa è successo al Louvre Quali quadri italiani sono coinvolti nell'allagamento del Louvre Dal maxi furto di ottobre alla truffa dei biglietti, sfortuna senza fine per il Louvre Un allagamento "annunciato", cosa è successo al Louvre Nella notte tra venerdì e sabato si sarebbe rotta una tubatura di alimentazione della caldaia ai piani superiori del Louvre, determinando un copioso versamento nelle stanze 706 e 707.