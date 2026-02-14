Liguria gestione rifiuti sotto inchiesta | Corte dei Conti contesta 178mila euro a Toti e all’ex commissario

La Corte dei Conti ha avviato un’indagine sulla gestione dei rifiuti in Liguria, contestando un danno di 178 mila euro a Toti e all’ex commissario. La causa principale riguarda presunte irregolarità nelle spese sostenute per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che secondo l’accusa avrebbero causato un danno alle casse pubbliche. Nei dettagli, si contesta che alcuni pagamenti siano stati effettuati senza le dovute autorizzazioni, generando una perdita per l’Agenzia Rifiuti regionale. Toti, attuale governatore, si difende affermando di aver agito in buona fede e di aver rispettato

Liguria, l'Agenzia Rifiuti e la contestazione da 178mila euro: Toti nel mirino della Procura. La gestione dei rifiuti in Liguria finisce nel mirino della Corte dei Conti, con una contestazione di danno erariale per 178.000 euro che riguarda l'ex presidente della Regione, Giovanni Toti, e l'incarico conferito all'ex commissario dell'Agenzia per i rifiuti, Monica Giuliano. L'opposizione chiede la restituzione delle somme ritenute spese inutilmente, sollevando dubbi sulla trasparenza della nomina e sull'efficacia dell'organismo creato. La vicenda riapre il dibattito sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla necessità di procedure di selezione rigorose per gli incarichi chiave.