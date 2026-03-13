Un uomo ha inseguito la sua ex compagna dal Perù fino a Macherio e, una volta raggiunta, l’ha uccisa a mani nude. Dopo il fatto, ha presentato una richiesta per essere ammesso alla giustizia riparativa. L’episodio è avvenuto il 13 marzo 2026 e ha attirato l’attenzione sul procedimento in corso. La richiesta è stata avanzata presso le autorità competenti.

Macherio (Monza Brianza), 13 marzo 2026 - Chiede di venire ammesso alla giustizia riparativa al processo che lo vede imputato di avere perseguitato la ex compagna e di averla poi uccisa strangolandola a mani nude, per postare infine sul profilo della vittima un selfie accompagnato dalla scritta "Verdadero amor", il "vero amore". Per Alexander Vilcherres Quilla, peruviano di 34 anni che lo scorso luglio ha causato a Macherio la morte di Geraldine Nuñez Sanchez Yadana, una 33enne da cui ha avuto due figli di 17 e 13 anni ora rimasti orfani, il rischio è quello della condanna all'ergastolo. L'uomo, detenuto in carcere, si è presentato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inseguì la ex dal Perù a Macherio e la uccise a mani nude. Ora chiede la giustizia riparativa

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