Genova sempre nel cuore | Alberto Diaspro riceve il Grifo e incanta Tursi con la sua ' scienza irresistibile'

Giovedì 23 aprile, in occasione della celebrazione del giorno della bandiera di Genova e di san Giorgio, il professor Alberto Diaspro ha ricevuto il premio Grifo. La cerimonia si è svolta a Tursi, coinvolgendo il pubblico presente che ha ascoltato con attenzione il discorso del docente universitario e membro dell'Istituto Italiano di Tecnologia. La cerimonia ha sottolineato l'impegno di Diaspro nel campo della ricerca e dell'innovazione scientifica.

Giovedì 23 aprile, in occasione del giorno della bandiera di Genova e di san Giorgio, è stato conferito il Grifo al professor Alberto Diaspro, volto della Genova che innova: docente universitario, anima dell'Istituto Italiano di Tecnologia e Cavaliere della Repubblica.La motivazione Il Grifo è.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Dall’infinitamente piccolo al Grifo: il riconoscimento per Alberto Diaspro, eccellenza genoveseIn occasione del Giorno della Bandiera di Genova e di San Giorgio, giovedì 23 aprile, alle 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, si... Genova promuove la donazione organi: voto unanime a TursiIl Consiglio Comunale di Genova ha approvato una mozione, presentata congiuntamente dai capigruppo della maggioranza, a prima firma del Consigliere... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giorno della bandiera di Genova e di san Giorgio: conferito il Grifo ad Alberto Diaspro; Il Comune di Genova conferisce il Grifo al professore Alberto Diaspro; Silvia Salis e Luca Bizzarri insieme per la riapertura della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale. Il Comune di Genova conferisce il Grifo al professore Alberto DiasproIn occasione del giorno della bandiera di Genova e di san Giorgio il Comune ha conferito il Grifo al professor Alberto Diaspro, nato a Genova il 7 aprile 1959, è professore ordinario di Fisica Applica ... ansa.it Il fisico Alberto Diaspro riceve il Grifo d’oro: Riconosciuto il valore della ricercaNel suo discorso nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, Diaspro è partito da Gramsci e Guccini per raccontare storie sulle scoperte della fisica, ... ilsecoloxix.it Con grande orgoglio, oggi ho consegnato il Grifo al direttore di nanofisica dell’Istituto Italiano di Tecnologia Alberto Diaspro. Nel Giorno della Bandiera, e nei giorni in cui ricordiamo l’anniversario della Liberazione, premiamo un nostro concittadino che ha res - facebook.com facebook Il Comune di Genova conferisce il Grifo al professore Alberto Diaspro x.com