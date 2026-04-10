Genova promuove la donazione organi | voto unanime a Tursi

Il Consiglio Comunale di Genova ha approvato all’unanimità una mozione proposta dai capigruppo di maggioranza, con la firma del Consigliere PD e della Consigliera della Lista Salis, volta a incrementare le iniziative per sensibilizzare sulla donazione di organi, tessuti e cellule. La delibera mira a promuovere iniziative informative e campagne di sensibilizzazione sul tema all’interno della città.

Il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una mozione, presentata congiuntamente dai capigruppo della maggioranza, a prima firma del Consigliere PD Enrico Frigerio e della Consigliera della Lista Salis Erika Venturini, per rafforzare la promozione della donazione di organi, tessuti e cellule e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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