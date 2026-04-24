Genoa vs Como trentaquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026 si conclude con la partita tra il Genoa e il Como. La sfida si disputa in una giornata in cui il Genoa si trova ormai praticamente salvo, mentre il Como cerca di mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima competizione europea. La partita sarà trasmessa in diretta e sarà possibile seguire le formazioni ufficiali poco prima dell’inizio.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro i rossoblù ormai praticamente salvi, i lariani proveranno a riprendere la corsa Champions. Genoa vs Como si giocherà domenica 26 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Marassi GENOA VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Battendo in trasferta il Pisa, i rossoblù si sono praticamente assicurato la salvezza. La squara di De Rossi, alla seconda vittoria consecutiva, hanno raggiunto un obiettivo tutt’altro che scontato ad inizio stagione, visto anche il cambio di guida tecnica. L’obiettivo è chiudere al meglio la stagione cercando di fare più punti possibili.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Como, trentaquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla FANTACALCIO: CONSIGLI 25ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab Notizie correlate Frosinone vs Palermo, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Pescara-Sampdoria, trentaquattresima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Genoa-Como, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fantacalcio, le probabili formazioni della 34ª giornata di Serie A 2025/26; Serie A – Differenze: bene Como e Milan. Malissimo la Fiorentina; Pronostico Genoa-Como: 34ª Giornata Serie A 26.04.2026. Genoa-Como, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniLe informazioni su Genoa-Como, trentaquattresima giornata di Serie A: le formazioni e come seguire il match. msn.com Genoa-Como: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Genoa-Como in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 34^ giornata di Serie A. fantacalcio.it #Genoa interessato al difensore centrale Daniel #Tonoli del #Modena. Dopo gli 8 gol in Serie C nella scorsa stagione con la Pergolettese quest’anno è già a quota 5 in B. #calciomercato x.com E' stata calendarizzata anche la partita tra #Fiorentina e #Genoa della 36° giornata - facebook.com facebook