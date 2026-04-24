L’assemblea dei soci delle Generali si è svolta a Trieste, con il 99% dei voti favorevoli all’approvazione del bilancio 2025 e del dividendo di 1,64 euro. Nel frattempo, Unicredit ha aumentato la sua quota di partecipazione nelle Generali all’8,7%, ma la banca ha specificato che si tratta di un investimento finanziario. La riunione si è conclusa con l’approvazione delle decisioni previste dall’ordine del giorno.

L'assemblea dei soci delle Generali a Trieste ha approvato con il 99% del capitale presente sia il bilancio 2025 sia il dividendo di 1,64 euro. Via libera anche al nuovo collegio sindacale, al piano di azionariato per i dipendenti e al buyback da 500 milioni. La vera sorpresa dell'assise di ieri, riunita da remoto, è stata però un'altra: Unicredit è salita all'8,72% del Leone dal precedente 6,68%, diventando così il terzo azionista del gruppo assicurativo, dietro Mediobanca-Mps (al 13,19%) e Delfin (al 10,05%). La quota del gruppo Caltagirone è al 6,26% e quella dei Benetton al 4,86 per cento. Lo shopping di titoli Generali sarebbe stato fatto nel corso del 2025.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Generali, la zampata di Unicredit all'8,7%. Ma la banca: "Un investimento finanziario"

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