Dal clima clemente di questi giorni al gelo polare previsto per San Valentino | il clima in Italia si prepara al ribaltone

Questa settimana il clima in Italia cambia stile. Dopo giorni di tempo mite, si prepara un vero e proprio colpo di scena: il freddo polare arriverà in anticipo su San Valentino. L’Anticiclone, che dovrebbe proteggere il Paese, latita e permette alle perturbazioni atlantiche di attraversare l’Italia, portando neve e temperature in picchiata. La situazione si evolve rapidamente, e le previsioni parlano di un vero e proprio ribaltone climatico.

Per il clima italiano si prospetta una settimana sulle montagne russe. A causare questa grande instabilità è l'Anticiclone, assente ingiustificato, che lascia l'Italia esposta a una sequenza di perturbazioni atlantiche che sembrano essere diventate la normalità di questo periodo per il nostro Paese. Fino a giovedì è previsto un flusso super umido, partito addirittura da Portorico, che attraverserà l'Atlantico come un fiume in piena portando con sé piogge insistenti, aria mite, e forte umidità. Un clima che gli esperti non esitano a definire "quasi tropicale". Neve record e piogge senza tregua. In questo scenario, le Alpi faranno da diga naturale.

