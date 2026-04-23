Un'ondata di freddo proveniente dalla Russia sta interessando il Sud Italia, con particolare attenzione alla Calabria e alla Puglia. In queste regioni si sono verificati piogge significative e temperature che si sono abbassate molto rispetto alle medie stagionali. Le temperature minime registrate sono scese sotto i valori consueti per questo periodo, causando un rallentamento nell'arrivo della primavera.

? Cosa sapere L'ondata di freddo San Giorgio colpisce Calabria e Puglia con piogge e temperature gelide.. Le gelate in Emilia Romagna e Appennino minacciano le colture con valori vicini allo zero.. Gelo russo e piogge torrenziali colpiscono la Calabria, e la Puglia questo giovedì 23 aprile, con temperature che a Messina e Reggio Calabria non superano i +12°C nonostante l’ora pomeridiana. L’ondata di freddo denominata San Giorgio sta sferzando il Sud Italia con una forza tipica dei mesi invernali. Le correnti gelide, dirette dalla Russia, hanno trasformato la primavera in un ritorno al gelo. Mentre le precipitazioni insistenti flagellano le coste meridionali, la Pianura Padana affronta il rischio concreto delle gelate tardive.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gelo russo al Sud: la primavera si ferma tra piogge e temperature gelide

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