Morto Antonino Zichichi l' Abruzzo perde il padre dei Laboratori nazionali del Gran Sasso

È scomparso Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore di fama internazionale che ha dedicato gran parte della sua vita alla scienza. Aveva 96 anni. La sua morte rappresenta una perdita grande per l’Abruzzo e per il mondo della ricerca italiana.

È morto all'età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico di fama internazionale. Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, da un'antica famiglia di Erice, è stato un punto di riferimento per la fisica italiana e internazionale. Nel 1963 aveva fondato il Centro di Cultura.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Antonino Zichichi

