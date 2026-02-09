Morto Antonino Zichichi l' Abruzzo perde il padre dei Laboratori nazionali del Gran Sasso
È scomparso Antonino Zichichi, il fisico e divulgatore di fama internazionale che ha dedicato gran parte della sua vita alla scienza. Aveva 96 anni. La sua morte rappresenta una perdita grande per l’Abruzzo e per il mondo della ricerca italiana.
È morto all'età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico di fama internazionale. Nato a Trapani il 15 ottobre 1929, da un'antica famiglia di Erice, è stato un punto di riferimento per la fisica italiana e internazionale. Nel 1963 aveva fondato il Centro di Cultura.🔗 Leggi su Chietitoday.it
È morto il fisico Antonino Zichichi, il padre dei Laboratori del Gran Sasso: aveva 96 anni
È morto Antonino Zichichi, uno dei più importanti fisici italiani.
Scienza: è morto Antonino Zichichi, il fisico che portò l'antimateria in tv. Noto al grande pubblico per la sua battaglia contro l'astrologia e le superstizioni, che definiva una Hiroshima culturale
Zichichi è morto, il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni: sue le battaglie contro astrologia e superstizioni. È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l'astrologia
