La Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato l'assoluzione di Nicola Liardo e dei suoi complici nel processo per l'omicidio del tassista avvenuto a Gela. La decisione riguarda l'episodio che aveva coinvolto la morte di un uomo ucciso in circostanze ancora da chiarire. La sentenza definitiva è stata pronunciata in seguito all’appello presentato contro la condanna di primo grado.

? Cosa sapere La Corte d'Appello di Caltanissetta assolve Nicola Liardo e complici per l'omicidio Sequino.. La perizia fonica smentisce l'ordine di omicidio emesso durante l'operazione Natale di sangue.. La Corte d’Assise d’appello di Caltanissetta ha confermato l’assoluzione di Nicola Liardo, di suo figlio Giuseppe Liardo e di Salvatore Tony Raniolo, imputati per la morte del tassista Domenico Sequino avvenuta nel centro storico di Gela il 17 dicembre 2015. Il verdetto odierno chiude un lungo percorso giudiziario iniziato con il primo grado, che aveva già portato alla non colpevolezza dei tre uomini. La vicenda risale a quel freddo dicembre di anni fa, quando il tassista fu colpito alle spalle da alcuni colpi esplosi da un killer su uno scooter, mentre era accompagnato da un complice che non è mai stato identificato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gela, omicidio del tassista: l’appello conferma l’assoluzione

Notizie correlate

Praiano, la Corte di Appello conferma l’assoluzione dell’ex sindacoDi Martino: "Dopo quasi sei anni esco da un incubo che mi ha tolto serenità e tranquillità per un lungo periodo, pur essendo sempre stato certo della...

Fallimento Aeradria, l'Appello conferma l'assoluzione per i big della politica rimineseA oltre 13 anni dal crac della società di gestione dell'aeroporto di Rimini che travolse gli amministratori della provincia arriva la parola fine Nel...

Altri aggiornamenti

Tassista assassinato a Gela, assolti in appello gli imputatiLa Corte d'Assise d'appello di Caltanissetta ha assolto Nicola Liardo, il figlio Giuseppe Liardo e Salvatore Tony Raniolo, imputati per l'omicidio del tassista Domenico Sequino, ucciso il 17 dicembre ... ansa.it

L'omicidio del tassista a Gela: assolti in appello tre, perizia fonica smentisce le 'frasi chiave'Confermata l'assoluzione di Nicola e Giuseppe Liardo e di Salvatore Tony Raniolo: mancano riscontri sul movente ... lasicilia.it