Fallimento Aeradria l' Appello conferma l' assoluzione per i big della politica riminese

La Prima Sezione della Corte di Appello di Bologna si è pronunciata mercoledì pomeriggio sull’appello presentato dal pubblico ministero di Rimini riguardo al fallimento di Aeradria. La corte ha confermato l’assoluzione già stabilita nel gennaio del 2022 dal Tribunale di Rimini nei confronti di alcuni esponenti della politica riminese coinvolti nella vicenda. La decisione riguarda i procedimenti relativi alla gestione e alle responsabilità legate al fallimento.

A oltre 13 anni dal crac della società di gestione dell'aeroporto di Rimini che travolse gli amministratori della provincia arriva la parola fine Nel tardo pomeriggio di mercoledì la Prima Sezione della Corte di Appello di Bologna si è pronunciata sull’appello proposto dal pubblico ministero di Rimini, a seguito della sentenza di assoluzione disposta nel gennaio del 2022 dal Tribunale di Rimini, in merito alla vicenda del fallimento di Aeradria. La Corte Bolognese ha confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, per il reato di ricorso abusivo al credito, che risultava contestato oltre a Stefano Vitali, anche ad Andrea Gnassi e Lorenzo Cagnoni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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