Gcc Pokémon | a Luminopoli esplode il Caos Nascente

L'azienda che si occupa dei giochi di carte Pokémon ha annunciato l'uscita di una nuova espansione intitolata Megaevoluzione – Caos Nascente, prevista per il 22 maggio 2026 in tutto il mondo. La novità introduce nuove carte e meccaniche nel gioco, ampliando le possibilità per i giocatori di costruire i propri mazzi. L'annuncio è stato fatto attraverso comunicati ufficiali e sarà disponibile in negozi e piattaforme digitali.

(Adnkronos) – The Pokémon Company International ha ufficializzato il lancio di Megaevoluzione – Caos Nascente, la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon che debutterà sul mercato mondiale il 22 maggio 2026. In concomitanza con l'annuncio, mostriamo in esclusiva una carta del set in anteprima assoluta, offrendo uno sguardo ravvicinato alle meccaniche che ridefiniranno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate GCC Pokémon, è stata annunciata la nuova espansione “Caos Nascente” nella serie MegaevoluzioneIl Gioco di Carte Collezionabili Pokémon continua ad espandersi e ha appena annunciato ufficialmente una nuova importante aggiunta alla serie... Pokémon Megaevoluzione – Caos Nascente: vi mostriamo in anteprima 4 carte della nuova espansione del GCCIl gioco di carte collezionabili Pokémon si prepara per accogliere il 22 maggio una nuova espansione della serie Megaevoluzione: “Caos Nascente“. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Recensione espansione GCC Pokémon: Megaevoluzione - Equilibrio Perfetto. Gcc Pokémon: a Luminopoli esplode il Caos NascenteThe Pokémon Company annuncia la prossima espansione del Gioco di Carte Collezionabili, disponibile dal 22 maggio 2026, con il debutto di Mega Floette-ex e un'anteprima mostrata qui in esclusiva ... adnkronos.com GCC Pokémon - Caos Nascente arriva il 22 maggio: vi sveliamo in anteprima due carte della nuova espansione!Dal 22 maggio sarà disponibile in tutti i negozi la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Megaevoluzione - Caos Nascente. Il grande protagonista di questa espansione è sicuramente ... it.ign.com