Gazzetta dello Sport – Napoli Mauro | Champions vicina ma serve rifondare

Il Napoli si concentra sulla corsa alla qualificazione in Champions League, con un dirigente che ha dichiarato che la fase finale è ormai vicina. Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di una rifondazione della squadra per affrontare al meglio il futuro. La squadra sta vivendo un momento positivo in campionato, ma si cercano interventi per migliorare e consolidare le prestazioni.

"> Il Napoli vede la Champions e guarda già oltre. Nell’intervista rilasciata ad Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro analizza il momento degli azzurri tra presente e futuro, senza nascondere dubbi e prospettive di cambiamento. «La Champions League mi sembra garantita – spiega Mauro alla Gazzetta dello Sport – il vantaggio è rassicurante. La prestazione con la Lazio ha disorientato, ma se il Napoli batte la Cremonese, come può fare, poi potrà cominciare a programmare». Un finale di stagione che, secondo Mauro intervistato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, rappresenta il momento ideale per riflettere e pianificare il futuro.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport – “Napoli, Mauro: «Champions vicina, ma serve rifondare»” Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, per restare al top serve la Champions” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli corre. Scatta Champions” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Benitez: L'Inter è la migliore, i 9 punti sul Napoli lo dimostrano. Ma Conte senza gli infortuni…; Gazzetta dello sport: Napoli, obiettivi Atta e Gomes; DE BRUYNE RESTA AL NAPOLI! GAZZETTA: PERMANENZA CERTA ANCHE SENZA ANTONIO CONTE. Gazzetta dello Sport: Napoli, crollo al MaradonaIl Napoli perde 2-0 contro la Lazio con una prestazione deludente. La Gazzetta dello Sport: scudetto ormai dell’Inter, azzurri in difficoltà. mondonapoli.it Napoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto Champions: il pronosticoPronostico Napoli-Cremonese quote analisi statistiche sfida 34ª giornata Serie A in programma al Maradona venerdì 24 aprile alle ore 20.45 ... gazzetta.it Leggi qui: https://www.gazzettadalba.it/2026/04/un-forum-globale-per-dare-il-via-a-vinum-da-questa-mattina-al-castello-di-grinzane/ - facebook.com facebook Gazzetta: "Goretzka si avvicina. Il tedesco apre le porte, il Milan vuole lo scatto" x.com