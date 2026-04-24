Gazzetta dello Sport – Napoli Mauro | Champions vicina ma serve rifondare

Da napolipiu.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si concentra sulla corsa alla qualificazione in Champions League, con un dirigente che ha dichiarato che la fase finale è ormai vicina. Tuttavia, ha anche sottolineato la necessità di una rifondazione della squadra per affrontare al meglio il futuro. La squadra sta vivendo un momento positivo in campionato, ma si cercano interventi per migliorare e consolidare le prestazioni.

"> Il Napoli vede la Champions e guarda già oltre. Nell’intervista rilasciata ad Antonio Giordano per la Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro analizza il momento degli azzurri tra presente e futuro, senza nascondere dubbi e prospettive di cambiamento. «La Champions League mi sembra garantita – spiega Mauro alla Gazzetta dello Sport – il vantaggio è rassicurante. La prestazione con la Lazio ha disorientato, ma se il Napoli batte la Cremonese, come può fare, poi potrà cominciare a programmare». Un finale di stagione che, secondo Mauro intervistato da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, rappresenta il momento ideale per riflettere e pianificare il futuro.🔗 Leggi su Napolipiu.com

gazzetta dello sport 8211 napoli mauro champions vicina ma serve rifondare
© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport – “Napoli, Mauro: «Champions vicina, ma serve rifondare»”

Notizie correlate

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, per restare al top serve la Champions”

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli corre. Scatta Champions”

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: De Bruyne: La sfida al Milan, Napoli, Modric... vi dico tutto. Il calcio italiano in crisi? Forse; Benitez: L'Inter è la migliore, i 9 punti sul Napoli lo dimostrano. Ma Conte senza gli infortuni…; Gazzetta dello sport: Napoli, obiettivi Atta e Gomes; DE BRUYNE RESTA AL NAPOLI! GAZZETTA: PERMANENZA CERTA ANCHE SENZA ANTONIO CONTE.

gazzetta dello sport napoliGazzetta dello Sport: Napoli, crollo al MaradonaIl Napoli perde 2-0 contro la Lazio con una prestazione deludente. La Gazzetta dello Sport: scudetto ormai dell’Inter, azzurri in difficoltà. mondonapoli.it

gazzetta dello sport napoliNapoli-Cremonese, per Conte inizia la difesa del secondo posto Champions: il pronosticoPronostico Napoli-Cremonese quote analisi statistiche sfida 34ª giornata Serie A in programma al Maradona venerdì 24 aprile alle ore 20.45 ... gazzetta.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.