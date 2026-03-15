Gazzetta dello Sport | Napoli corre Scatta Champions

Il Napoli ottiene un'altra vittoria e si prepara alla fase di Champions League. La squadra dimostra di essere in buona forma e si riprende anche il suo giocatore più rappresentativo. La partita si conclude con un risultato positivo e il club si concentra ora sui prossimi impegni internazionali. La squadra ha mostrato determinazione e ha rafforzato la propria posizione in campionato.

"> Il Napoli vince ancora, ma soprattutto ritrova il suo fuoriclasse. Al Maradona finisce 2-1 contro il Lecce dopo una partita divisa in due tempi completamente diversi: il primo dominato dai pugliesi, il secondo illuminato da Kevin De Bruyne. Come racconta G.B. Olivero sulla Gazzetta dello Sport, è bastato l’ingresso del belga per ribaltare il copione della gara. Secondo G.B. Olivero sulla Gazzetta dello Sport, la partita è stata praticamente divisa in due capitoli: quarantacinque minuti senza De Bruyne e quarantacinque minuti con De Bruyne. Nel primo tempo il Lecce ha giocato meglio e ha chiuso avanti 1-0 grazie al gol di Siebert su calcio d’angolo, mentre il Napoli è apparso lento, impreciso e incapace di creare occasioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli corre. Scatta Champions” Articoli correlati Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, per restare al top serve la Champions” Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, piede fuori dalla Champions: a Copenaghen è notte fonda” Manchester City-Napoli 2-0: gol e highlights | Champions League Tutto quello che riguarda Scatta Champions Argomenti discussi: La Gazzetta dello Sport: Sprofondo Italia. L'Inter si dà una scossa. Tuttosport: Napoli chiede a Sant’Elmas lo scatto da Champions. Pronto il riscattoSecondo Nicolò Schira su Tuttosport, il gol segnato al Torino ha avuto un peso enorme nella stagione del Napoli. La qualificazione alla Champions League rappresenta infatti un obiettivo fondamentale a ... napolipiu.com Il Como elimina Conte dalla Coppa Italia, La Gazzetta dello Sport: Napoli ancora fuoriDopo l'addio alla Champions League, il Napoli saluta anche la Coppa Italia. Nei quarti di finale giocati ieri sera al Maradona fa festa il Como, che dopo l'1-1 dei tempi regolamentari (ad inizio ... tuttomercatoweb.com