Il Napoli ha subito una brutta sconfitta in casa, trasformando il suo fortino in un luogo di delusione. La vittoria in campionato non basta più: adesso la squadra deve puntare alla qualificazione in Champions per mantenere il ritmo e l’ambizione. La partita si è conclusa con una sconfitta pesante, e i tifosi sono rimasti delusi. Ora i giocatori sanno che il loro futuro dipende anche dalla Coppa europea.

"> Il fortino inespugnabile si è trasformato nel tempio della delusione. È l’immagine scelta da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport per raccontare il momento del Napoli, fuori da tutto già a febbraio in un 2026 che ha ribaltato entusiasmi e certezze. Come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, in tredici giorni il Napoli ha salutato Europa e Coppa Italia davanti ai propri tifosi: prima il Chelsea, poi il Como. E pensare che nel 2025 il Maradona era stato un bunker, con gli azzurri unici imbattuti in casa nell’anno solare tra i top campionati europei. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, per restare al top serve la Champions”

Approfondimenti su Napoli Champions

Il Napoli si trova in una posizione difficile.

Il Napoli rischia di essere eliminato dalla fase a gironi della Champions League, dopo la sconfitta a Copenaghen.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

RASSEGNA STAMPA 27 GENNAIO 2026Vigilia MonacoJuve, polemiche VAR, mercato e novitàTUTTONOTIZIE

Ultime notizie su Napoli Champions

Argomenti discussi: Errori, cuore e... Hojlund: Napoli, col Genoa la vittoria è di rigore al 95'; McTominay e Napoli, rinnovo d'amore: prove d'intesa fino al 2030; Conte, Gazzetta dello Sport: La Procura può valutare procedimento disciplinare per frase urlata all'arbitro; NICO PAZ TORNA A NAPOLI, GAZZETTA: L'ARGENTINO HA UN DOLCE RICORDO DEL MARADONA.

Gazzetta dello Sport: Napoli ancora fuoriDopo l’eliminazione dalla Champions, il Napoli dice addio anche alla Coppa Italia. Al Maradona, nei quarti disputati ieri sera, è il Como a festeggiare: dopo l’1-1 nei ... tuttonapoli.net

Gazzetta dello Sport: Colpo Napoli. Rabbia GenoaNella ripresa, senza McTominay, il Napoli arretra. Il Genoa cresce e trova il 2-2 con Colombo, bravo ad approfittare di un nuovo errore di Buongiorno. La partita resta in equilibrio fino ... napolipiu.com

Oggi sulla Gazzetta dello sport, dove celebrano gli scudetti storici, é riprodotta l’edizione del 7 giugno 1965 e c’era questo…. - facebook.com facebook