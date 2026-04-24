Gazzaniga capitale del Mountain Running | caccia alla maglia azzurra al Memorial Pietro Lanfranchi Pekèt

il 25 aprile si terrà il Memorial Pietro Lanfranchi “Pekèt” a Gazzaniga. Oltre al prestigio del trofeo, la gara sarà prova di selezione ufficiale per gli Europei 2026 Tutto è pronto a Gazzaniga per uno degli appuntamenti più attesi della stagione della corsa in montagna. Sabato 25 aprile, i sentieri che portano al Monte Poieto diventeranno il palcoscenico della sfida nazionale che vale doppio: il 4° Memorial Pietro Lanfranchi “Pekèt” sarà infatti prova di selezione ufficiale per la nazionale italiana in vista dei Campionati Europei 2026 di Kamnik (Slovenia). L’elenco iscritti è una parata di stelle. I migliori interpreti della corsa in montagna sono pronti a contendersi il pass azzurro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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