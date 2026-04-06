Gianluca Savoldi ospite d' onore al Maradona | maglia azzurra per ricordare il padre Beppe

Da ilmattino.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi allo stadio Maradona si svolge un evento speciale con Gianluca Savoldi come ospite d'onore. Savoldi, figlio dell'ex calciatore Beppe, che recentemente è venuto a mancare, sarà presente per un momento di ricordo. Durante l'iniziativa, indosserà una maglia azzurra come segno di omaggio al papà. La presenza di Savoldi si inserisce in una giornata dedicata alla memoria dell’ex calciatore.

Gianluca Savoldi, figlio dell'indimenticato bomber azzurro Beppe, scomparso nei giorni scorsi, sarà ospite d'onore oggi allo stadio Maradona. Prima della partita Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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