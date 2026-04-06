Gianluca Savoldi ospite d' onore al Maradona | maglia azzurra per ricordare il padre Beppe
Oggi allo stadio Maradona si svolge un evento speciale con Gianluca Savoldi come ospite d'onore. Savoldi, figlio dell'ex calciatore Beppe, che recentemente è venuto a mancare, sarà presente per un momento di ricordo. Durante l'iniziativa, indosserà una maglia azzurra come segno di omaggio al papà. La presenza di Savoldi si inserisce in una giornata dedicata alla memoria dell’ex calciatore.
Gianluca Savoldi, figlio dell'indimenticato bomber azzurro Beppe, scomparso nei giorni scorsi, sarà ospite d'onore oggi allo stadio Maradona. Prima della partita Napoli-Milan. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Gianluca Savoldi, invité d’honneur au stade MaradonaGianluca Savoldi, fils de l’inoubliable buteur azzurro Beppe, décédé ces derniers jours, sera l’invité d’honneur aujourd’hui au stade Maradona. Avant le match Napoli-Milan, il recevra un ... ilmattino.it
Gianluca Savoldi: “Fiero di essere figlio di papà. Lui, un campione di tutti” x.com
Gianluca Savoldi ricorda il padre Beppe La dedica del figlio facebook