E’ un’Italia incerottata ma consapevole della propria missione quella che si appresta a disputare il playoff che assegna uno degli ultimi biglietti rimasti per il Mondiale 2026. Il primo ostacolo, giovedì 26 marzo 2026, a Bergamo, è rappresentato dall’Irlanda del Nord. Non pensiamo al 1958, quando proprio i nordirlandesi imopedirono agli azzurri di andare al Mondiale svedese, quello che vide sbocciare Edson Arantes do Nascimiento, ossia Pelè. Oltre, alla possibile sfida in trasferta contro Scozia o Bosnia, che potrebbe schiudere la porta per la fase finale del mondiale, Gattuso non vuole pensare: “Nessun alibi, dobbiamo pensare solo alla partita di giovedì. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nazionale, missione mondiale: Gattuso è deciso. Kean pronto. Chiesa rinuncia alla maglia azzurra

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