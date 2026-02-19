Pizzicato con dosi di cocaina e hashish e mille euro in contanti dentro casa il ' laboratorio di spaccio' | arrestato 31enne

Un 31enne è stato arrestato dopo che i Carabinieri hanno scoperto il suo laboratorio di spaccio in casa, dove trovano cocaina, hashish e 1000 euro in contanti. La causa dell’arresto è stata la perquisizione, durante la quale sono stati sequestrati anche strumenti per il confezionamento delle droghe. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e cercava di nascondere le prove dietro un armadio. L’operazione si inserisce nelle azioni quotidiane dei militari per fermare il traffico di sostanze illegali.

Fermato dai Carabinieri durante un controllo, addosso all'uomo sono state trovate diverse dosi di droga e una notevole quantità di contanti Prosegue senza sosta l'attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Lugo. Nella serata di martedì, i militari della stazione di Massa Lombarda hanno arrestato un cittadino straniero di 31 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione della microcriminalità e al monitoraggio di aree isolate e pubblici esercizi solitamente frequentati da soggetti dediti al consumo di droghe.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Pizzicato con diverse dosi di cocaina, nella casa trovati seimila euro in contanti: arrestato un uomoDurante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, i Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco e Manfreda hanno arrestato un uomo di origine albanese, trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e seimila euro in contanti.

Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneGuai per il rapper Emilio Finizio, in arte Malacarne, 44 anni, arrestato ieri, 12 febbraio, dalla Polizia per spaccio di droga a Milano.

