Arrestato un uomo a Chieti | in casa dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio

La polizia di Chieti ha arrestato un uomo di 57 anni trovato con dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio. Durante una perquisizione in casa, gli agenti hanno scoperto le sostanze stupefacenti e hanno deciso di portarlo in manette. L’uomo è ora ai domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi.

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Chieti dalla polizia in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato posto ai domiciliari. Nell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell’ordine, la polizia ha trovato circa 94 grammi di hashish e 8 grammi di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

I Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 29enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, durante un servizio di monitoraggio nei giardini Speyer.

