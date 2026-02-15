Massara | Con Gasperini rapporto ottimo e confronto continuo Pisilli in crescita su Dybala futuro

Ricky Massara ha spiegato che il rapporto con Gasperini rimane forte e che si incontrano regolarmente per parlare di strategia. Ha aggiunto che Pisilli sta migliorando bene e che presto decideranno il futuro di Dybala. La Roma si prepara ad affrontare il Napoli, con i dirigenti che seguono attentamente gli sviluppi della rosa.

In vista della sfida di Serie A tra Roma e Napoli, emergono le considerazioni rilasciate da Ricky Massara a DAZN, utili a leggere lo stato della squadra, il contributo di Dybala e il percorso di rinnovamento in atto. Il dialogo evidenzia una fiducia basata sulle prestazioni di alto livello fornite finora, anche quando i punti non sono arrivati, e indica la strada da seguire per ottenere esiti concreti. Secondo Massara, le partite hanno mostrato prestazioni di rilievo anche se i risultati non hanno sorriso nelle uscite recenti. La gara in programma è descritta come fondamentale per proseguire su questa traccia, nella convinzione che la chiave per ottenere successi risieda nella continuità delle prestazioni.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Massara, direttore sportivo della Roma, ha commentato l’avvio di stagione e le prospettive future della squadra durante un’intervista a DAZN prima della partita contro la Juventus.

